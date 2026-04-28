"Ted Lasso" z zwiastunem i datą premiery 4. sezonu

Apple TV zaprezentowało zwiastun czwartego sezonu swojej udanej sportowej produkcji Ted Lasso i potwierdziło datę premiery nowej serii. Ta zadebiutuje w wakacje.

W nowym sezonie Ted wraca do Richmond, podejmując największe wyzwanie: prowadzenie drużyny futbolu amerykańskiego kobiet drugiej ligi. W trakcie sezonu Ted i drużyna idą do przodu podejmując ryzyko, którego nigdy się nie spodziewali.

Jason Sudeikis powtarza swoją tytułową rolę ukochanego trenera wraz z innymi ulubieńcami fanów serialu: Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt i Jeremy Swift. Wśród nowych twarzy wyróżnić możemy Tanyę Reynolds, Jude Mackiem, Faye Marsay, Rexa Hayesa, Aisling Sharkey, Abbie Hern i Granta Feely. Laureat nagrody Emmy Jack Burditt dołącza jako producent wykonawczy obok Sudeikisa.

Ted Lasso opowiada historię amerykańskiego trenera futbolu, który został zatrudniony do zarządzania brytyjską drużyną piłkarską, mimo braku doświadczenia. Sudeikis po raz pierwszy wcielił się w tę postać w 2013 r. w ramach filmów promocyjnych NBC Sports.

Premiera 4. sezonu Teda Lasso na Apple TV już 5 sierpnia 2026 roku.

Jak donoszą zagraniczne media Sudeikis prawdopodobnie ma już pomysł na kolejny trzysezonowy watek, ale jak dotąd streamer nie złożył przedwczesnego zamówienia na kolejne sezony.

