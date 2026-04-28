Jackassi żegnają się piątym filmem "Jackass: Best and Last". Brutalnie śmieszny zwiastun już dostępny

Paramount Pictures prezentuje oficjalny zwiastun filmu Jackass: Best and Last, piątego i ostatniego filmu tej ukochanej przez widzów serii. Jak zapowiada sam Johnny Knoxville obraz ten to najlepszy, najboleśniejszy i definitywnie finalny projekt będący hołdem dla całej marki i podziękowaniem dla wiernej publiczności.

Johnny Knoxville i jego ekipa wracają na ostatni występ z zupełnie nowymi wyczynami i głupotą przechodzącą nawet ich samych. Kompilacja łączy wyczyny, skecze i psikusy wraz ze starymi i nowymi materiałami. Powracają niektóre z największych wyczynów i psikusów z serii, wraz z nigdy wcześniej niepublikowanymi archiwalnymi materiałami, w tym z Bam Margerą, który podpisał umowę na pojawienie się w nigdy wcześniej nie pokazanych archiwalnych materiałach w filmie, ale zaznaczył, że nie będzie kręcił żadnych nowych kaskaderskich scen. Margera został usunięty z produkcji Jackass Forever po rzekomym naruszeniu umowy związanej z nadużywaniem substancji zakazanych.

Wszyscy znani bohaterowie są tutaj, tacy jak Steve-O, Chris Pontius, Jason "Wee Man" Acuña, Preston Lacy, Dave England, Ehren McGhehey, Sean "Poopies" McInerney, Zach Holmes, Jasper Dolphin, Rachel Wolfson i Eric Manaka.

Nowy film pojawia się trzy lata po tym, jak czwórka Jackass Forever trafił do kin. Oryginalna franczyza rozpoczęła się od reality show MTV w 2000 roku, a następnie rozszerzyła działalność o wiele filmów, gier i gadżetów.

Wyreżyserowany przez Jeffa Tremaine'a i wyprodukowany przez Spike'a Jonze'a, Jackass: Best and Last trafi do kin 26 czerwca 2026 roku.

Źrodło: Paramount Pictures