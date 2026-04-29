"Stranger Things: Opowieści z '85" przedłużone na 2. sezon

W rzeczywistości nowa seria jest już w produkcji, a krótki teaser potwierdza, że pojawi się na streamerze jeszcze tej jesieni.

Oficjalne ogłoszenie o przedłużeniu pojawia się zaledwie pięć dni po premierze serialu, która odbyła się 23 kwietnia na Netflixie. Tytuł zadebiutował z 2,8 miliona wyświetleń w pierwszych czterech dniach – zajmując 7 miejsce na cotygodniowej liście Netflix Top 10 TV.

Wydarzenia z animowanego serialu rozgrywają się między 2 a 3 sezonem aktorskiej produkcji, gdy Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas i Max starają się wrócić do normalnego życia. Pod lodem obudziło się coś przerażającego. Czy to może pochodzić z Upside Down? Z głębi laboratorium Hawkins? A może z zupełnie innego miejsca? Całą ekipa znanych Nam już dobrze bohaterów wraz z nowymi postaciami postara się odkryć tą tajemnicę nie zważając na śmiertelne niebezpieczeństwo jakie na nich czyha.

Źrodło: Dark Horizons