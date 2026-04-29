Zwiastun erotycznej komedii "One Night Only". Monica Barbaro i Callum Turner w rolach głównych

Universal Pictures zaprezentowało pierwszy zwiastun erotycznej komedii "One Night Only". Czy jedna noc może dać Nam miłość na całe życie?

Historia ukazana w filmie rozgrywa się w świecie, gdzie samotni mogą uprawiać seks tylko w jedną noc w roku. Nominowana do Oscara Monica Barbaro oraz nominowany do BAFTA Callum Turner wcielają się w Allie i Owena, dwójkę nieznajomych spragnionych miłości, którzy spotykają się w Nowym Jorku. Niedawno porzucony Owen i pełna nadziei romantyczna Allie mogą być jedynymi singlami w mieście, którzy szukają czegoś więcej niż tylko szybkiego spotkania. Oboje czują iskrę, gdy się spotykają, ale seria potknięć i pobocznych zadań komplikuje im noc, rozdzielając ich. Gdy oboje pędzą w stronę siebie i z dala od siebie przez miasto, mogą odkryć, że to, czego pragną najbardziej, jest bliżej, niż im się wydaje.

W rolach głównych występują także Maya Hawke, Julia Fox, King Princess, Ben Marshall, Ziwe, Molly Ringwald i Levar Burton. Will Gluck stanął za kamerą tej komedii romantycznej na podstawie scenariusza współtworzonego z Travisem Braunem.

Kinowa premiera One Night Only w USA zaplanowana jest na 7 sierpnia 2026 roku. O polskiej dacie debiutu na razie nic nie wiadomo.

Źrodło: Dark Horizons