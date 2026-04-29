Mroczne animowane fantasy "I Am Frankelda" wspierane przez Guillermo del Toro trafi na Netflix. Znamy datę premiery 0

Meksykański musical w stylu mrocznego fantasy, animowany poklatkowo "I Am Frankelda" ma szansę dotrzeć do szerokiej publiczności. Film trafi na platformę Netflix.

Dotychczas produkcja wyświetlana była jedynie na kilku festiwalach, a do kin trafiła w zaledwie trzech krajach: Guatemala, Meksyk i Panama. I Am Frankelda zadebiutuje w streamingu już 12 czerwca 2026 roku.

Obraz ten wyreżyserowali bracia Arturo i Roy Ambriz. Są oni także autorami scenariusza. Przy realizacji tego projektu brał udział sam Guillermo del Toro, który był mentorem i doradcą. Ma on na swoim koncie udany animowany film poklatkowy Guillermo del Toro: Pinokio. Ponadto reżyser ten cechuje się unikalnym stylem wizualnym, który ma dużo wspólnego z dark fantasy, co widać m.in. w jego dziełach Frankenstein czy Labirynt Fauna.

Akcja filmu rozgrywa się w XIX-wiecznym Meksyku i śledzi losy Frankeldy, pisarki, której twórczość jest wielokrotnie odrzucana mimo jej talentu. Jej historia zmienia się, gdy zostaje wciągnięta w świat ukształtowany przez własną wyobraźnię, gdzie istoty z jej pism istnieją jako istoty żywe. W tym świecie spotyka Hernevala, księcia, który utknął między dwoma połączonymi światami i prosi ją o pomoc, by zapobiec ich upadkowi. Jednocześnie Prokustes próbuje przejąć kontrolę, tworząc bezpośredni konflikt, który naraża oba światy na niebezpieczeństwo. Frankelda musi polegać na swoich umiejętnościach opowiadaczki, by wpływać na świat, który stworzyła, jednocześnie poruszając się po rosnącym zagrożeniu wokół siebie. Relacja między Frankeldą a Hernevalem również rozwija się w miarę rozwoju historii.

Obsada głosowa filmu obejmuje Mireyę Mendozę jako Frankeldę, Arturo Mercado Jr. jako Hernevala, Luisa Leonardo Suáreza jako Prokustesa, Carlosa Segundo jako Ceimuta, Beto Castillo jako Reya Ficturo oraz Assirę Abbate jako Tochinę.

Obraz ten to niezależny projekt braci Ambriz będący pierwszą pełnometrażową meksykańską produkcją zrealizowaną w formie animacji poklatkowej.

Źrodło: ComingSoon