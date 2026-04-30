Prime Video ujawnia datę premiery i zdjęcia z serialu "Sterling Point" 0

Prime Video ogłosiło datę premiery oraz zaprezentowało zdjęcia do nowego serialu dramatycznego "Sterling Point" autorstwa Megan Park. Wszystkie osiem odcinków będzie miało swoją globalną premierę 5 sierpnia, wyłącznie na Prime Video, w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie.

"Sterling Point" to poruszający dramat o dorastaniu, którego główną bohaterką jest 17-letnia Annie Jacobson (Ella Rubin). Annie dorasta w Nowym Jorku z bratem bliźniakiem (Keen Ruffalo) i kochającym adopcyjnym ojcem (Jay Duplass). Jej życie zmienia się, gdy dziedziczy wyspę swojego tajemniczego dziadka w Kanadzie. Na miejscu poznaje nowych przyjaciół, przeżywa romans oraz odkrywa nieznane rodzinne sekrety. W obsadzie znaleźli się także Amélie Elisabeth Hoeferle, Jacob Whiteduck-Lavoie, Daniel Quinn-Toye, Bo Bragason, Jeffrey Dean Morgan, Nikko Angelo Hinayo, Mabel Strachan, Elle-Maija Tailfeathers oraz Missi Pyle.

Twórczynią "Sterling Point" jest Megan Park, a produkcją zajmują się Amazon MGM Studios, Fake Empire oraz LuckyChap. Park pełni funkcję reżyserki, współshowrunnerki i producentki wykonawczej, wraz z Joshem Schwartzem i Stephanie Savage z Fake Empire oraz Dani Gorin i Tomem Ackerleyem z LuckyChap.

Oto drugie zdjęcie promocyjne (pierwsze fotos główny):

Źrodło: Prime Video / informacja prasowa