"Orły Republiki" - zobaczcie zwiastun filmu! Już niebawem w polskich kinach 0

Najnowszy film szwedzko-egipskiego reżysera Tarika Saleha, "Orły Republiki" to trzymający w napięciu thriller w stylu kina noir. Produkcja jest finałową częścią uznanej "trylogii kairskiej", na którą składają się również "Morderstwo w Hotelu Hilton" i "Chłopiec z niebios". Film Saleha łączy wyśmienity thriller polityczny z satyrą na ego filmowców, oferując jednocześnie przejmujący komentarz na temat tyranii rządu.

Wczytywanie...

„Orły Republiki” mocno nawiązują do kwestii politycznych, a cała trylogia Tarika Saleha konsekwentnie porusza temat korupcji państwowej w różnych sferach egipskiego społeczeństwa. Reżyser wnikliwie analizuje w swoich filmach mechanizmy władzy, religii i korupcji w Egipcie pod rządami prezydenta Abdela Fattaha el-Sisiego.

Ta otwarta krytyka doprowadziła do tego, że w 2016 roku został zmuszony do opuszczenia Egiptu w trakcie realizacji zdjęć do filmu "Morderstwo w hotelu Hilton". Reżyser od tamtej pory ma zakaz wjazdu do kraju, a jego filmy są tam zakazane. W wywiadach wielokrotnie podkreślał, że gdyby teraz udał się do Egiptu, zostałby natychmiast aresztowany.

Ta osobista walka o wolność słowa i krytyczny stosunek do reżimu sprawiają, że temat jest reżyserowi niezwykle bliski. Tarik Saleh urodził się w Sztokholmie jako syn Szwedki i Egipcjanina, co ukształtowało jego unikalną perspektywę i determinację w poruszaniu bolesnych tematów.

W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Fares Fares (który po raz czwarty współpracuje z Salehem, i zagrał we wszystkich częściach trylogii kairskiej), Lyna Khoudri, Zineb Triki oraz Amr Waked. Waked, grający doktora Manssoura (fikcyjną prawą rękę prezydenta Al-Sissiego), sam musiał opuścić Egipt w 2017 roku z powodu prodemokratycznych postów i został skazany za szerzenie dezinformacji.

Fabuła "Orłów Republiki" koncentruje się na George’u Fahmy (w tej roli fantastyczny Fares Fares), uwielbianym egipskim aktorze, który otrzymuje propozycję nie do odrzucenia, która może zaważyć na całej jego karierze, a także na… życiu jego i jego bliskich. Na aktora zwraca bowiem uwagę sam prezydent Egiptu Abd al-Fattah as Sisi, który życzy sobie, aby gwiazdor zagrał główną rolę w filmie biograficznym, gloryfikującym prezydenta. Opór aktora ustępuje, gdy wkracza on w wewnętrzny krąg władzy. Wciągnięty jak ćma do płomienia, Fahmy dodatkow wplątuje się w romans z żoną jednego z wysoko postawionych generałów.

"Orły Republiki" w kinach od 5 czerwca.

Źrodło: Aurum Film / Informacja prasowa