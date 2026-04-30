Disney+ rozwija aktorski serial o Kacprze! 0

Platforma Disney+ pracuje nad nową odsłoną marki "Casper the Friendly Ghost". Warto jednak zauważyć, że projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie rozwoju..

Za serial odpowiadają producenci wykonawczy Rob Letterman oraz Hilary Winston, którzy przygotowują scenariusz. Letterman ma również stanąć za kamerą. Projekt powstaje przy wsparciu Universal Studio Group.

Wśród producentów wykonawczych znalazł się także Steven Spielberg, który pełnił tę samą funkcję przy filmowej wersji z 1995 roku. Tamta produkcja, z udziałem Christiną Ricci jest do dziś najbardziej rozpoznawalną odsłonę przyjaznego duszka w wersji aktorskiej.

Szczegóły fabularne nowego serialu pozostają na razie tajemnicą, jednak według pierwszych doniesień będzie to współczesna reinterpretacja klasycznej historii, utrzymana w wyraźnie mroczniejszym tonie niż wcześniejsze adaptacje. Źródła wskazują na inspiracje stylistyką produkcji takich jak "Wednesday".

Postać Kacpra wywodzi się z animacji tworzonych w latach 1945–1959, które następnie przerodziły się w popularną serię komiksową. Czy Wy czekacie na ten serial?

Źrodło: Deadline