Nadchodzi nowa era zła. Pierwsza zapowiedź "Resident Evil" Zacha Creggera

Zadebiutował pierwszy zwiastun nowego Resident Evil, filmu inspirowanego kultową serią gier z gatunku survival horror. Za projekt ten odpowiada Zach Cregger, twórca udanych Barbarzyńców i Zniknięcia.

kadr z filmu "Resident Evil" (2026)

Obraz ten jak twierdzi Cregger opowiada oryginalną historię, niezwiązaną z poprzednimi filmami, inspirowaną wczesnymi grami wideo z serii. Jego akcja pozornie rozgrywać ma się w świecie z gry "Resident Evil 2". Jak sugeruje reżyser, dąży on do "dzikiego" klimatu połączonego z horrorem i czarnym humorem.

Poniżej wspomniany zwiastun. Patrząc na niego zapowiada się intensywny film akcji, krwisty i brutalny.

Austin Abrams wciela się w kuriera organów Brayana, którego zadaniem jest przewiezienie tajemniczej przesyłki do szpitala w Raccoon City podczas śmiertelnej epidemii wirusa. W drodze przez zaśnieżoną górską drogę Bryan przypadkowo potrąca swoim samochodem obcą kobietę. Udaje jej się przeżyć, ale coś jest nie tak. Próbując pomóc, Bryan natyka się na pełnowymiarową epidemię, w którą zaangażowane są przerażające mutacje oparte na mackach i bioinżynieryjne potwory – czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu.

Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis i Johnno Wilson uzupełniają obsadę horroru. Budżet filmu wynosi 80 milionów dolarów. Projekt promowany jest jako horrorowa wersja Mad Max: Na drodze gniewu. Trwa on standardowe 90 minut i pełen jest praktycznych efektów specjalnych.

Resident Evil trafi do kin 18 września 2026 roku.

Źrodło: Dark Horizons