Jennifer Lopez uwikłana w romans w zwiastunie nowej komedii Netflix

Netflix ma coś dla fanów romantycznych komedii i latynskiej piosenkarki – Jennifer Lopez, która bardzo dobrze odnalazła się również przed kamerą. Streamer prezentuje pierwszy zwiastun "Biurowego romansu".

Jennifer Lopez i Brett Goldstein prowadzą tę uroczą i pikantną komedię romantyczną. Lopez gra wpływową CEO, a Goldstein jest nowym prawnikiem zatrudnionym w firmie którą zarządza. Oboje szybko nawiązują sekretny romans, który ekspresowo nabiera tempa. Czy Ci dwaj pracocholicy, kórzy zamiast w arkusz kalkulacyjny zaczęli patrzeć w serce i za nim podążać, mają szansę wyjść z tej kłopotliwej sytuacji zwycięsko?

Obsadę komedii uzupełniają Betty Gilpin, Amy Sedaris, Tony Hale, Bradley Whitford, Jodie Whittaker, Jackie Sandler i Lisa Gilroy.

Film wyreżyserował Ol Parker, a scenariusz napisali Goldstein i Joe Kelly. Oprócz pojawienia się w głównych rolach, Lopez i Goldstein są także producentami komedii.

Biurowy romans trafi na Netflix już 5 czerwca 2026 roku.

Dla Lopez udział w tym projekcie to już któraś z kolei współpraca z amerykańskim gigantem streamingowym. Wcześniej pojawiła się m.in. w sci-fi Atlas oraz filmie akcji Matka.

Źrodło: Netflix, Comingsoon