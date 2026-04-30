"W głębi lasu" Harlana Cobena dostanie nową adaptację od Netflix 0

Sześć lat po premierze polskiej adaptacji powieści Harlana Cobena W głębi lasu, Netflix ponownie bierze się za przeniesienie tej historii na ekran. Opracowywany projekt będzie amerykańską wersją.

Znani są już główni aktorzy, którzy pojawią się w tej amerykańskiej adaptacji. W rolach głównych wystąpią Tom Bateman i Michelle Keegan, która wystąpiła w hicie Netflix Już mnie nie oszukasz. Bateman wcieli się w postać Paula, a Keegan sportretuje Lucy.

Serial będzie już czternastą produkcją streamera zreazlizowaną na podstawie twórczości Cobena. Pisarz również zaangażowany jest w powstanie The Woods. Pełni on funkcję producenta wykonawczego za pośrednictwem Final Twist Productions. Danny Brocklehurst jest głównym scenarzystą, a także producentem wykonawczym. The Woods produkowany jest przez Quay Street Productions, a producentami wykonawczymi są także Nicola Shindler i Richard Fee. Obsadę uzupełniają m.in. Mandeep Dhillon, James Buckley, Amelia Eve, Kerry Howard, Charlotte Beaumont i Christopher Harper.

Serial opowie historię Paula 'Cope' Copelanda, którego rodzinę 20 lat temu dotknęła straszna tragedia. W trakcie letniego obozu bez wieści zaginęła jego ukochana siostra. Mężczyzna mimo upływu lat nigdy nie otrząsnął się po tej stracie. Obecnie jako czołowy adwokat i oddany samotny ojciec 10-letniej córki Cami, Cope stara się odbudować swoje życie na nowo. Ale niespodziewane odnalezienie ciała pewnego mężczyzny, który rzekomo zniknął bez śladu wraz z jego siostrą, daje Paulowi do myślenia. Zaczyna być przekonany, że jego siostra też mogła wyjść z lasu żywa. Zdeterminowany, by odkryć prawdę, Cope spotyka się ponownie ze swoją pierwszą miłością, Lucy Silverfield, i razem rozpoczynają poszukiwania odpowiedzi, odkrywając lata kłamstw, tuszowania i rodzinnych sekretów, które grożą zniszczeniem wszystkiego, co zbudował.

Netflix zamówił ośmioodcinkowy sezon, za reżyserię którego odpowiedzą Andy De Emmony, Claire Tailyour oraz Isher Sahota.

Polska wersja zadebiutowała w 2020 roku jako miniserial. W rolach głównych wystąpili Grzegorz Damięcki i Agnieszka Grochowska.

Źrodło: The Hollywood Reporter