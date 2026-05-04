"Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota" w kinach w listopadzie. Monolith Films prezentuje polski zwiastun 0

Popkultura animacji wydała wielu własnych bohaterów, wśród których są także Struś Pędziwiatr i Kojot. Prostota ich relacji jest wprost genialna: jeden ucieka, a drugi go goni. Już za parę miesięcy do polskich kin wejdzie długo oczekiwany film Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota, który jest hybrydą produkcji aktorskiej z animacją komputerową. Monolith Films prezentuje polski zwiastun i zapowiada datę premiery.

Wczytywanie... kadr z filmu "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota"

W świecie "Zwariowanych melodii" Kojot od lat bezskutecznie próbował schwytać Strusia Pędziwiatra. Za każdym razem powtarzał się ten sam schemat. Kojot budował pułapki albo korzystał z urządzeń firmy ACME a Struś nic sobie z tego nie robił i zostawiał Kojota daleko w tyle. Jak był nieuchwytny tak nieuchwytny pozostawał. Dla Kojota te wieczne ucieczki Strusia to potwarz. Ale czy sam sobie jest winien tych niepowodzeń? Korzystał z produktów ACME i za każdym razem sam niemal wpadał w zastawione na Strusia pułapki. Po latach nieudanych eksperymentów i ciągłych urazów spowodowanych zawodnymi produktami ACME, Kojot ma dość. Decyduje się wnieść pozew przeciwko firmie. Ale czy uda mu się skutecznie udowodnić, że potężna międzynarodowa firma zarabia miliardy wciskając niebezpieczny chłam, swoim rysunkowym konsumentom?

Wystarczy mieć adwokata i świadka. Gorzej, gdy adwokat to zwykła lebiega, a świadek to niedościgniony Struś Pędziwiatr! A już całkiem kiepsko, gdy okaże się, że typy z Acme nie mają żadnych skrupułów i gotowi są na wszystko, byle Wiluś Kojot nie odkrył ich paskudnego sekretu. Ale Wiluś to twardy zawodnik, Struś Pędziwiatr ma zaskakująco dobre serce, a na dodatek Królik Bugs ma swoje dojścia. Gdy połączą siły, nawet Acme powinno zacząć się bać.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Will Forte, John Cena, Lana Condor, P.J. Byrne, Tone Bell, Martha Kelly i Luis Guzmán występują w rolach głównych. Forte gra obrońcę Kojota, a Cena – szefa działu prawnego korporacji ACME. Reżyserem jest Dave Green, a scenariusz napisał Samy Burch.

Monolith Films zapowiada premierę filmu na listopad 2026 roku. Dokładna data debiutu zostanie ujawniona w późniejszym czasie.

Źrodło: Monolith Films