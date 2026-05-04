Nie będzie kolejnego strajku aktorów. SAG-AFTRA zawiera nowe umowy 0

Wszyscy zaangażowani w produkcję filmowe w Hollywood oraz widzowie oczekujący na nowe projekty, mogą odetchnąć z ulgą. W przeciągu najbliższych paru lat z pewnością nie powtórzy się sytuacja z drugiej połowy 2023 roku, kiedy to aktorzy strajkowali blisko 4 miesiące. Jak donoszą zagraniczne media SAG-AFTRA zawarło nowe umowy ze studiami.

SAG-AFTRA oraz Sojusz Producentów Filmowych i Telewizyjnych zawarły wstępne, nowe, czteroletnie porozumienie w ramach kontraktu zbiorowego. Ten wyznacza ogólne, minimalne zasady zatrudniania, wynagradzania, warunków oraz ochrony w czasie pracy. Te chronią oczywiście w największej mierze zwykłych aktorów, nie wielkie gwiazdy, gdyż te swoje warunki zatrudnienia negocjują indywidualnie.

W nowej umowie wytwórnie filmowe zgodziły się na ustalenia w sprawie AI. SAG-AFTRA chce większej ochrony przed tą szybko wchodzącą w filmowy przemysł technologią. Wynegocjowane zostały także większe fundusze emerytalne.

Wynegecjowany kontrakt nie został jeszcze zaakceptowany przez wszystkich członków zawodowego związku (inaczej gildii) aktorów – SAG-AFTRA. Wciąż czeka się na głosowanie niektórych z 160 000 członków gildii. Powszechnie panuje jednak opinia o tym, że przedstawiona umowa zostanie przyjęta.

Źrodło: Dark Horizons