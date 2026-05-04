Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kino Kobiet w Heliosie z filmem "Diabeł ubiera się u Prady 2" 0

Kino Kobiet to zawsze ciekawy film specjalnie dobrany do żeńskiej widowni, poprzedzony licznymi atrakcjami organizowanymi tuż przed seansem na sali kinowej.

Fantastyczna, luźna atmosfera seansu ma już swoje stałe fanki! Nie ma takiej drugiej imprezy, która byłaby skupiona wyłącznie na kobietach! Z myślą o Was, Drogie Panie, Helios dobera film wieczoru oraz atrakcje przed seansem filmowym.

Drogie Panie, 6 maja Helios zaprasza na pokaz z filmem "Diabeł ubiera się u Prady 2". Miranda Priestly powraca! Dwadzieścia lat po stworzeniu kultowych ról Mirandy, Andy’ego, Emily i Nigela Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci powracają na tętniące modą ulice Nowego Jorku i do eleganckich biur magazynu Runway.

MOTYW WIECZORU

6 maja Helios zaprasza w czerwonych stylizacjach.

Źrodło: Helios / informacja prasowa