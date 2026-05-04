"Cztery pory roku" wracają z 2. sezonem. Netflix prezentuje zwiastun

Netflix zaprezentował oficjalny zwiastun drugiego sezonu swojej komedii dla dorosłych Cztery pory roku. Premiera nowych odcinków już w tym miesiącu.

Cztery pory roku to komedia obyczajowa z dialogami o prawdziwej naturze przyjaźni, miłości i małżeństwa. Na takie pytania próbują odpowiedzieć sobie trzy zaprzyjaźnione pary małżeńskie, które wspólnie spędzają kolejne wakacje. Małżeństwa Jack i Kate Burroughs, Nick i Anne Callan oraz Danny i Claudia Zimmer spędzają razem kolejne wakacje o różnych porach roku wymieniając się doświadczeniami zdobytymi w międzyczasie. Ich ugruntowane zdanie na tematy małżeńskie burzy wiadomość, iż jedna z par postanowiła się rozwieść. To wywołuje na powierzchnię problemy zarówno te stare, jak i nowe.

Drugi sezon pokaże Nam, jak przyjaciele mają się po ciężkim roku. Mimo przeciwności dalej kontynuują tradycję wspólnych wakacji, teraz z dzieckiem w towarzystwie. Tym razem podróżują od znajomych wygód wybrzeża Jersey i północnej części stanu Nowy Jork do zachwycających krajobrazów Włoch, by poznać nowe przygody i opłakiwać zmarłego przyjaciela Nicka (Steve Carell).

Tina Fey, Will Forte, Colman Domingo, Kerri Kenney, Marco Calvani i Erika Henningsen powracają w drugim sezonie. Serial jest współtworzony przez Fey, Langa Fishera i Tracey Wigfield, a produkowany dla Netflixa przez Universal Television.

Cztery pory roku z nowymi odcinkami powrócą na Netflix już 28 maja 2026 roku.

Źrodło: Deadline