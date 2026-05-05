Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nowy zwiastun "Odysei"! Christopher Nolan zabiera widzów w epicką podróż na ekranach IMAX! 0

Do sieci trafił nowy zwiastun najnowszego filmu Christophera Nolana. "Odyseja" zapowiadana jest jako widowiskowy, mitologiczny epos akcji, realizowany z wykorzystaniem zupełnie nowej technologii IMAX, co ma przełożyć się na niespotykaną dotąd skalę wizualną. Oprócz zapowiedzi pojawił się też plakat.

Wczytywanie...

Film stanowi adaptację klasycznego dzieła Homera i po raz pierwszy przenosi jego historię na wielki ekran w pełnym formacie IMAX. Zdjęcia realizowano w różnych zakątkach świata. Ma to być kino oparte na praktycznych efektach, realnych lokacjach i maksymalnym wykorzystaniu technologii analogowej.

W obsadzie znaleźli się m.in. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson oraz Lupita Nyong'o. W filmie pojawią się również Zendaya i Charlize Theron. Za produkcję odpowiadają Nolan i Emma Thomas w ramach ich firmy Syncopy, a funkcję producenta wykonawczego pełni Thomas Hayslip.

"Odyseja" ma zadebiutować w kinach na całym świecie 17 lipca 2026 roku.