Krwawy i przerażający pierwszy pełny zwiastun "Evil Dead Burn"

Warner Bros. prezentuje pierwszy pełny zwiastun Evil Dead Burn, zapowiadający kolejne spotkanie z terroryzującym "martwym złem".

Po stracie męża kobieta szuka pocieszenia u teściów w ich rodzinnym domu położonym na uboczu. Po odkryciu starożytnej księgi Necronomiconu, spotkanie przeradza się w koszmar. Domownicy zamieniają się jeden po drugim w demoniczne martwe zło. Kobiecie przyjdzie także odkryć, że przysięgi, które złożyła za życia… pozostają w mocy nawet po śmierci – głosi oficjalny opis horroru.

Zaprezentowany zwiastun jest oznaczony jako red band, a więc przeznaczony dla widzów 18+. Z tego też powodu obejrzeć możecie go jedynie na YouTube – TUTAJ.

Evil Dead Burn to trzecia samodzielna odsłona kultowej, długo istniejącej serii horrorów. Film wyreżyserował Sébastien Vaniček, który współtworzył scenariusz z Florentem Bernardem. W horrorze występują Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Erroll Shand, Maude Davey, George Pullar oraz Greta Van Den Brink.

Evil Dead Burn wejdzie na kinowe ekrany już 10 lipca 2026 roku.

Po premierze planowany jest kolejny film z serii "Evil Dead", Evil Dead Wrath. Film ten zostanie napisany i wyreżyserowany przez Francisa Galluppiego.

