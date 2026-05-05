Seria "One Piece" się rozrasta! Netflix realizuje remake kultowego anime 0

Saga "One Piece" na Neflix rośnie w siłę. Po sukcesie aktorskiej produkcji, streamer zdecydował się na realizację remake’u kultowego anime. Znamy okno premiery serialu. Jest także pierwszy plakat.

Wczytywanie... fragment plakatu

Nowe anime nosi tytuł po prostu The One Piece. To po aktorskiej, druga produkcja streamera oparta na bestsellerowej mandze Eiichiro Ody. Nadchodzący serial będzie produkowany przez WIT Studio.

Premiera anime ma mieć miejsce w lutym 2027 roku. Pierwszy sezon liczyć będzie siedem epizodów. Jego fabuła rozpocznie się od wątku East Blue, który mniej więcej stanowi pierwsze 50 rozdziałów mangi. Pierwszy sezon serialu poprowadzić ma Nas do spotkania Luffy’ego z Sanji.

Zaprezentowany plakat przedstawia młodego Luffy’ego w barze w Wiosce Wiatraków, otoczonego znajomymi twarzami, takimi jak Shanks.

Wczytywanie...

O planowanym przez amerykańskiego giganta remake’u pierwszy raz usłyszeliśmy w 2023 roku. Wtedy jeszcze włodarze Netflixa nie wiedzieli, że wersja aktorska okaże się takim hitem. Po jej sukcesie postanowiono rozwinąć markę. Trzeci sezon aktorskiej serii One Piece też został już zatwierdzony, więc fani tej serii mają wiele powodów do oczekiwań w nadchodzących latach.

Dla zainteresowanych materiał wideo z tworzenia anime wraz z komentarzami:

Źrodło: ComingSoon, Netflix