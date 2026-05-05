Jak nie dać sobie odebrać czasu? Oto zwiastun "The Boroughs"

Netflix prezentuje drugi pełny zwiastun swojego nowego serialu kryminalnego The Boroughs, który ukaże się już 21 maja. Projekt ten pochodzi od twórców Stranger Things – braci Duffer, którzy przy "The Boroughs" pełnią funkcję producentów wykonawczych.

W realizację serialu zaangażowani są także Jeffrey Addiss i Will Matthews, którzy pełnią role showrunnerów i producentów wykonawczych. Ben Taylor wyreżyserował kilka odcinków, w tym pilotaż.

Akcja serialu rozgrywa się w pozornie malowniczym ośrodku spokojnej starości, gdzie grupa nieoczekiwanych bohaterów musi się zjednoczyć, by powstrzymać nadprzyrodzone zagrożenie przed kradzieżą jedynej rzeczy, której już im brakuje… czasu.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W ośmioodcinkowym serialu występują weterani aktorstwa Alfred Molina, Alfre Woodard, Geena Davis, Bill Pullman, Denis O'Hare i Clarke Peters. Molina wciela się w głównego bohatera imieniem Sam, niedawnego wdowca, który nie wie co zrobić z czasem, który mu pozostał. Szuka on nowego celu w życiu, to powoduje, że dołącza do "niepasującej" ekipy, która odkrywa mroczny sekret.

Na pokładzie są także Jena Malone, Carlos Miranda, Alice Kremelberg, Ed Begley Jr., Jane Kaczmarek, Karan Soni i Dee Wallace.

Źrodło: Netflix