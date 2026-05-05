Powracamy do klimatu "Yellowstone". Jest nowy zwiastun "Dutton Ranch" 0

Po zaprezentowanym około miesiąca temu teaserze, Paramount ujawnia pełny zwiastun Dutton Ranch, serialu poszerzającego sagę Taylora Sheridana zapoczątkowaną Yellowstone. Nadchodzący projekt promowany jest jako spin-off, ale i swego rodzaju kontynuacja tego hitowego dzieła.

Dutton Ranch to serial stworzony przez Chada Feehana. Jego bohaterami są znani z oryginału Beth Duton i Rip Wheeler. Wcielają się w nich odpowiednio Kelly Reilly i Cole Hauser. Oboje powtarzają swoje role z Yellowstone.

Po wydarzeniach z Yellowstone, zwiastun Dutton Ranch pokazuje, jak Beth i Rip próbują zacząć nowe życie w Teksasie. Spokój zostaje jednak szybko zburzony, gdy oboje wchodzą w konflikt z inną właścicielką rancza, Beulah Jackson, którą gra Annette Bening.

Gdy Beth i Rip walczą, by zbudować wspólną przyszłość – z dala od duchów Yellowstone – zderzają się z nową, brutalną rzeczywstością i bezwzględnym rywalizującym ranczem, które nie cofnie się przed niczym, by chronić swoje imperium. W południowym Teksasie przebaczenie jest ulotne, a kosztem przetrwania może być właśnie twoja dusza – czytamy w oficjalnym opisie serialu.

W obsadzie Dutton Ranch znajdują się także Finn Little, J. R. Villarreal, Joan Pablo Raba, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind, Ed Harris oraz Morgan Wade.

Dutton Ranch swoją premierę na Paramount+ będzie mieć 15 maja 2026 roku. Na pierwszy sezon serialu składa się dziewięć epizodów.

Źrodło: Paramount Plus