"The Bear" ze specjalnym odcinkiem. Epizod już dostępny na Disney+ 0

Disney+ zrobił swoim fanom dzień dziecka o miesiąc wcześniej. Bez żadnej zapowiedzi na platformę trafił dziś specjalny odcinek serialu komediowego The Bear zatytułowany "Gary".

Wczytywanie... kadr z serialu "The Bear"

Wydany odcinek służy jako retrospekcja i skupia się na Richie i Mikey’u, którzy wyjeżdżają służbowo do miejscowości Gary w Indianie. Odcinek bada "skomplikowaną relację tych dwóch przyjaciół, odkrywając nowe warstwy stanu psychicznego Mikey’a, jednocześnie oferując kluczowy wgląd w to, kim Richie jest, gdy widzowie spotykają go po raz pierwszy w pierwszym sezonie. Zaprezentowany epizod dodaje emocjonalny kontekst, który na nowo ukazuje historię tego duetu.

Scenariusz odcinka specjalnego napisali aktorzy wcielający się w główne role – Ebon Moss-Bachrach i Jon Bernthal. Za kamerą stanął zaś twórca serialu – Christopher Storer.

Czwarty sezon The Bear został wydany w czerwcu 2025 roku. Obecnie trwa oczekiwanie na premierę piątego i zarazem ostatniego sezonu. Data jego debiutu nie została jeszcze ogłoszona.

The Bear opowiada o jedzeniu, rodzinie, szalonej harówce, sensie pośpiechu i bolesnych stratach. Młody szef kuchni Carmy próbuje odmienić losy zarówno baru Original Beef of Chicagoland, jak i siebie samego, pracując z nieokrzesaną ekipą kuchenną, która w końcu okazuje się być jego rodziną z wyboru.

Źrodło: Instagram, Comingsoon