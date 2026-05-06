Kino Świat prezentuje pierwszy zwiastun polskiego dramatu Powiedz mi, co czujesz, którego opowiadająca o miłości fabuła trafia w sam środek serca. To kolejny po "Sercu miłości" projekt Łukasza Rondudy.

Powiedz mi, co czujesz to subtelna opowieść o miłości dwojga młodych artystów, dla których pierwszy poważny związek w dorosłym życiu staje się lustrem ich dawnych doświadczeń i blizn. Bohaterowie mają po dwadzieścia lat. Ona tworzy nietypowy projekt SKUP ŁEZ, w którym płaci ludziom za ich… łzy. On – początkujący artysta – nie potrafi płakać. Ich uczucie rozwija się intensywnie i szybko, otwierając drogę do głębokiej przemiany, która okaże się jednym z najważniejszych doświadczeń w ich życiu. Powiedz mi, co czujesz to poruszająca historia o intymnej bliskości i miłości, która potrafi być najlepszym terapeutą.

W rolach głównych występują obiecujący aktorzy młodego pokolenia: Jan Sałasiński, Izabella Dudziak oraz Sebastian Dela. Partnerują im Andrzej Konopka, Anita Poddębniak i Adam Szyszkowski. Film jest inspirowany życiem i twórczością Patryka Różyckiego oraz Karoliny Balcer i projektem artystycznym "Skup Łez" Alicji Rogalskiej i Łukasza Surowca.

Powiedz mi, co czujesz wejdzie do kin 18 września 2026 roku.

Źrodło: Kino Świat