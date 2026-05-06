Sex, drugs, food and rock’n’roll! Zwiastun "Tony", filmu o słynnym szefie kuchni 0

M2 Films jest polskim dystrybutorem biograficznej produkcji "Tony" o słynnym szefie kuchni Anthonym Bourdainie. W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun projektu, który ukaże Nam jak prawdopodobnie wyglądały początki fascynacji Bourdaina światem kuchni.

Dominic Sessa wciela się w najsłynniejszego i najbardziej charyzmatycznego szefa kuchni w historii. Upalne lato 1976 roku, Nowy Jork – miasto pulsujące życiem i artystyczną energią, które wciąga swoją intensywnością. Młody, marzący o karierze pisarza, ambitny student Tony (Sessa), by podreperować budżet, trafia na zmywak do restauracji serwującej owoce morza, prowadzonej przez surowego szefa kuchni (w tej roli Antonio Banderas). W intensywnej, chaotycznej, momentami brutalnej, a jednocześnie niezwykle kreatywnej atmosferze odkrywa swoją życiową pasję – tę samą, która uczyni go jednym z najwybitniejszych szefów kuchni swojego pokolenia.

Buntownik, outsider, głos pokolenia – postać, obok której nie dało się przejść obojętnie, a którą pokochały miliony ludzi na całym świecie. To historia początków jego drogi – kim był Tony, zanim stał się Anthonym Bourdainem. Kulinarny i medialny sukces nie przeszedł jednak obojętnie wobec jego stanu psychicznego, Bourdain zmarł bowiem w 2018 roku popełniając samobójstwo.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Za kamerą biografii stanął Matt Johnson. Premiera filmu Tony w polskich kinach jeszcze w tym roku. M2 Films nie podał na razie daty premiery informując jedynie, że film trafi na ekrany "wkrótce".

Źrodło: M2 Films