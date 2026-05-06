Bohater "Domu z papieru" w kontynuacji produkcji Netflix. Oto zwiastun serialu "Berlin i Dama z gronostajem"

Złodzieje sztuki wspinają się na wyżyny kreatywności, planując napad, w którym nic nie jest tym, czym się wydaje. Netflix prezentuje zwiastun drugiego sezonu serialu inspirowanego Domem z papieru i z jednym z jego głównych bohaterów – oto Berlin i Dama z gronostajem.

Berlin powraca z nowym wyzwaniem, tym razem w samym sercu Sewilli. W serialu Berlin i Dama z gronostajem kunsztowny plan zakłada kradzież arcydzieła Leonardo da Vinci. Jednak precyzja nie wystarczy – emocje, impulsywne decyzje i więzi w ekipie wystawią powodzenie skoku na ryzyko. Co ważne kradzież słynnego obrazu to tylko przykrywka, prawdziwym celem jest książę Malagi i jego żona. To właśnie oni próbują szantażować Berlina. Akcja grupy budzi jednak w szantażującej parze mroczną stronę. Decydują się oni wejść na drogę zemsty.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W roli głównej Pedro Alonso. W pozostałych rolach zobaczymy Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez i debiutantka Inma Cuesta. Twórcami serialu są Álex Pina i Esther Martínez Lobato.

Premiera serialu na Netflix już 15 maja 2026 roku. Na cały sezon składa się osiem epizodów. Produkcja ta jest kontynuacją serialu Berlin z 2023 roku.

Źrodło: Netflix