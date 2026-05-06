Oficjalnie! "Harry Potter" od HBO Max z przedłużeniem na 2. sezon

HBO oficjalnie dało zielone światło na drugi sezon oczekiwanego serialu Harry Potter. Patrząc po planach stacji decyzja ta była tylko kwestią czasu. Odnowienie nastapiło siedem miesięcy przed premierą pierwszego sezonu.

Pierwszy sezon serialu adaptuje rozpoczynającą całą serię książkę "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Drugi zaś przeniesie na ekran "Komnatę Tajemnic". Co ciekawe, to właśnie ta część powszechnie uważana jest za najsłabszą całej serii.

Jak na razie nie ma żadnych informacji o dodatkowej obsadzie ani reżyserach na drugi sezon, choć oczywistymi głośnymi dodatkami będą aktorzy grający Gilderoya Lockharta i nastoletniego Toma Riddle’a.

Zdjęcia do drugiego sezonu mają rozpocząć się tej jesieni, nieco ponad rok po rozpoczęciu zdjęć do pierwszego sezonu w lipcu 2025 roku. W roli tytułowej zobaczymy Dominica McLaughlina. Arabella Stanton portretuje zaś Hermionę Granger, a Alastair Stout wciela się w Rona Weasley’a. W obsadzie znaleźli się również Nick Frost jako Rubeus Hagrid, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer w roli profesor McGonagall oraz Paapa Essiedu jako Severus Snape. Angaż tego ostatniego od początku jest pełen kontrowersji, gdyż Severus Snape w powieści nie jest czarnoskóry.

Premiera pierwszego sezonu serialu odbędzie się w tym roku w okresie świąt Bożego Narodzenia. Dokładna data zostanie dopiero podana przez HBO.

