"Elle" - wyczekiwany prequel "Legalnej blondynki" z pierwszym teaserem!

Prime Video udostępniło oficjalną zapowiedź serialu Elle – wyczekiwanego prequela "Legalnej blondynki".

1. sezon Elle opowiada historię Elle Woods jeszcze przed tym, jak trafiła na Harvard, gdzie czuła się wyjątkowo nieswojo. Poznajemy ją w 1995 roku jako nastolatkę próbującą odnaleźć się w niełatwych realiach liceum, gdzie mierzy się z trudnymi przyjaźniami, zakazanym romansem i wątpliwymi wyborami modowymi. Wspierana przez swoją rodzinę we wszystkich życiowych wyzwaniach Elle buduje jeszcze silniejszą więź z matką i pokazuje, że razem są w stanie poradzić sobie ze wszystkim, bez względu na to, co stanie na ich drodze. Każde kolejne doświadczenie przybliża ją do Elle Woods, którą znamy i kochamy dzisiaj.

Realizowana przez Amazon MGM Studios we współpracy z Hello Sunshine produkcja zadebiutuje 1 lipca wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie. Jeszcze przed premierą platforma zamówiła 2. sezon serialu.

Źrodło: Prime Video / informacja prasowa