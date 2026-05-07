Reżyser widowiskowego filmu Marvela nakręci nową odsłonę "Planety Małp"

Szczegóły fabularne pozostają na razie tajemnicą. Według źródeł projekt ma jednak opowiadać nową, oryginalną historię osadzoną w świecie, w którym małpy są dominującym gatunkiem. Co istotne, film prawdopodobnie nie będzie bezpośrednią kontynuacją "Królestwa planety małp", lecz świeżym otwarciem dla marki. Warto przypomnieć, że Josh Friedman współtworzył także scenariusz do "Królestwa planety małp" wspólnie z producentami serii, Rickiem Jaffą i Amandą Silver, którzy ponownie zaangażują się w produkcję.

Franczyza "Planety Małp" pozostaje jednym z najcenniejszych i najbardziej rozpoznawalnych IP należących do 20th Century Studios. Seria, zapoczątkowana filmem z 1968 roku opartym na powieści autorstwa Pierre'a Boulle, wygenerowała już ponad 1,7 miliarda dolarów wpływów z globalnego box office’u. Na przestrzeni dekad franczyza doczekała się licznych sequeli, seriali telewizyjnych, remake’u w reżyserii Tima Burtona oraz rebootu rozpoczętego przez "Genezę planety małp".

Ostatnia odsłona serii, czyli wspomniane już "Królestwo planety małp", została wyreżyserowana przez Wesa Balla. Film zebrał dobre recenzje i osiągnął wynik około 397 milionów dolarów w światowym box office.

Źrodło: Deadline