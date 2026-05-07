Scarlett Johansson zagra w nowym filmie Ariego Astera dla A24 0

Ari Aster przygotowuje kolejny autorski projekt zatytułowany "Scapegoat", a główną rolę ma zagrać Scarlett Johansson. Za dystrybucję filmu ponownie odpowie A24, studio związane z wszystkimi dotychczasowymi pełnometrażowymi produkcjami twórcy "Dziedzictwo. Hereditary" i "Midsommar. W biały dzień".

Jak informuje "Deadline", Aster sam napisał scenariusz i stanie za kamerą filmu. Produkcją zajmą się reżyser oraz Lars Knudsen za pośrednictwem swojej firmy Square Peg. Szczegóły fabuły pozostają na razie tajemnicą, co w przypadku projektów Astera zaczyna być już w zasadzie czymś zupełnie normalnym.

Według źródeł Johansson od początku była pierwszym wyborem twórcy do głównej roli. Aktorka miała jednak wyjątkowo napięty harmonogram na 2026 rok. W planach ma między innymi udział w nowym filmie z serii "Egzorcysta" od Universal Pictures oraz zdjęcia do kolejnej części "The Batman". Ostatecznie po przeczytaniu scenariusza Johansson miała natychmiast zgodzić się na udział w projekcie, a harmonogram produkcji dostosowano do jej terminarza.

Źrodło: Deadline