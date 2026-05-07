Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Matthew Lillard dołącza do obsady nowego filmu o Supermanie 0

Szczegóły dotyczące roli Matthew Lillarda pozostają na razie tajemnicą. W roli Clarka Kenta/Supermana ponownie zobaczymy Davida Corensweta. Reszta obsady sequela prezentuje się imponująco. Powracają między innymi Rachel Brosnahan jako Lois Lane, Nicholas Hoult jako Lex Luthor, Skyler Gisondo w roli Jimmy’ego Olsena, Sara Sampaio jako Eve Teschmacher czy Edi Gathegi jako Mister Terrific.

W filmie pojawią się także Lars Eidinger jako Brainiac, Isabela Merced jako Hawkgirl, Nathan Fillion jako Guy Gardner, a także Adria Arjona i Aaron Pierre, których role mają odegrać istotną część w rozwijanym przez DC Studios uniwersum.

Zdjęcia do filmu już trwają. Premiera filmu "Superman: Man of Tomorrow" została wyznaczona na 9 lipca 2027 roku.

Źrodło: Deadline