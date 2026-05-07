Minionki znowu rozpętują chaos - oto finalny zwiastun animacji "Minionki i straszydła"

Po światowym sukcesie najzabawniejszej komedii lata 2024 roku, Gru i Minionki: pod przykrywką, studio Illumination rozszerza swój radosny animowany świat o nowy, pełen szaleństw rozdział w nowym filmie z serii – Minionki i straszydła. Zadebiutował finalny zwiastun animacji.

kadr z animacji "Minionki i straszydła"

Minionki i straszydła to zuchwała, absurdalna historia o tym, jak Minionki podbiły Hollywood, zostały gwiazdami filmowymi, następnie straciły wszystko, uwolniły straszydła, aby ostatecznie zjednoczyć siły, aby spróbować ocalić planetę przed chaosem, który same wywołały.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W wersji oryginalnej głosu głównym bohaterom udzielają: Allison Janney, Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg, Zoey Deutch oraz Trey Parker, współtwórca serialu Miasteczko South Park. W obsadzie znajdują się również Bobby Moynihan oraz Phil LaMarr.

Reżyserem animacji jest nominowany do Oscara Pierre Coffin, reżyser pierwszych trzech filmów z serii zapoczątkowanej tytułem z 2010 roku Jak ukraść księżyc oraz pierwszego filmu o Minionkach – Minionki. Scenariusz filmu napisali Brian Lynch oraz Coffin, a producentami są nominowany do Oscara, założyciel i dyrektor generalny Illumination Chris Meledandri, Lynch oraz Bill Ryan.

Ponad 15 lat po powstaniu Minionki stały się najbardziej kultowymi postaciami animowanymi swojego pokolenia. Znane na całym świecie i kochane przez fanów w każdym wieku, przyczyniły się do osiągnięcia przez filmy Illumination "Jak ukraść Księżyc" i "Minionki" światowych wpływów kasowych w wysokości ponad 5,6 miliarda dolarów.

Minionki i straszydłą wejdą do polskich kin 1 lipca 2026 roku.

Źrodło: Tylko Hity