Nowy film od reżysera "Wizji" w czerwcu w kinach. Zobacz zwiastun "Guru" 0
Galapagos Films prezentuje zwiastun francuskiego thrillera Guru z Pierre Niney w roli głównej. Projekt ten opowiada o popularnym trenerze rozwoju osobistego, który elektryzuje tłumy czym mocno niepokoi władze.
Matt Vasseur to odnoszący sukcesy, charyzmatyczny trener rozwoju osobistego, prowadzący perfekcyjnie wyreżyserowane, elektryzujące wydarzenia motywacyjne. Dzięki imponującej karierze, wspierającej dziewczynie i niezliczonej ilości oddanych fanów, jest osobą, która inspiruje innych. Jednak, gdy senacka komisja zaczyna zagrażać jego działalności, a niektórzy ze zwolenników popadają w niebezpieczną obsesję, świat Matta zaczyna się rozpadać, odsłaniając ciemne strony, kryjące się za jego pozornie idealnym życiem – głosi oficjalny opis filmu.
Poniżej wspomniany zwiastun:
Thriller w reżyserii Yanna Gozlana porusza temat psychologicznych i społecznych nadużyć w coachingu, kwestionując granice między inspiracją a manipulacją innymi osobami. Eksploruje temat siły słowa, iluzji sukcesu oraz ludzkiej wrażliwości w obliczu perswazji.
W roli głównej występuje gwiazda francuskiego kina, laureat Cezara – Pierre Niney. Światowa premiera Guru miała miejsce w ramach The American French Film Festival w Los Angeles. Polska premiera festiwalowa odbędzie się w czerwcu na Przeglądzie Nowego Kina Francuskiego.
Guru do szerokiej dystrybucji trafi 26 czerwca 2026 roku.
Źrodło: Galapagos Films
Komentarze 0