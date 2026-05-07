Priyanka Chopra Jonas i Orlando Bloom zagrają główne role w "Reset", thrillerze survivalowym w reżyserii Matta Smuklera, który rozpocznie produkcję w sierpniu tego roku.

Priyanka Chopra Jonas, kadr z filmu "Urwisko"

Napisany przez Jordana Rawlinsa, Reset opowiada o kobiecie (Chopra Jonas), która budzi się w pośrodku dzikiej natury, z dala od wszelkiej cywilizacji, nie pamiętając, jak się tam znalazła. Odkrywa, że jej jedyną szansą na przetrwanie jest obdarzenie zaufaniem czarującego nieznajomego (Bloom), który może nie być tym, za kogo się podaje.

Szukałem duetu, w którym atrakcyjność i nieufność mogłyby swobodnie współistnieć. Priyanka i Orlando mają niezwykłą zdolność sprawiania, że wierzysz obu naraz. Ich chemia jest niezaprzeczalna powiedział o procesie castingu Smukler.

Reset będzie produkowany przez Jona Hoebera i Ericha Hoebera pod szyldem Fratricidal Films, Michaela Lazarovitcha dla Chemically Changed oraz Matthew Rhodesa z Rhodes Entertainment, a także przez Choprę Jonas z Purple Pebble Pictures i Amazing Owl Blooma. Nadine de Barros będzie producentką wykonawczą.

Jordan Rawlins i Matt Smukler stworzyli wciągającą historię przetrwania, romansu, napięcia i oszustwa, pełną szokujących zwrotów akcji. Jesteśmy zachwyceni, że możemy współpracować z Priyanką i Orlando, by przenieść ją na ekran powiedzieli producenci Jon i Erich Hoeber.

Chopra Jonas ostatnio wystąpiła w przygodowej produkcji Prime Video Urwisko, a Orlando Blooma w kryminalnej komedii Pod przykrywką.

