Javier Bardem w zwiastunie nowego "Przylądka strachu" 0

Apple TV prezentuje pełny zwiastun Cape Fear, nowego dziesięcioodcinkowego thrillera psychologicznego z elementem horroru, którego twórcami są Martin Scorsese i Steven Spielberg. Obraz ten jest remakem klasyka z 1991 roku Przylądek strachu.

Wczytywanie... kadr z serialu "Cape Fear"

Nowy Przylądek strachu bazuje nie tylko na filmie z 1991 roku, ale także na powieści "The Executioners" autorstwa Johna D. MacDonalda., która była materiałem źródłowym do filmu z 1962 roku z Gregorym Peckiem i Robertem Mitchumem.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Serial przedstawi historię z pozoru idealnego małżeństwa prawników – Anny i Toma Bowdenów. Wcielają się w nich Amy Adams i Patrick Wilson. Ich spokojna codzienność zostaje brutalnie zakłócona, gdy na wolność wychodzi Max Cad (w tej roli Javier Bardem) — niebezpieczny przestępca, którego sami doprowadzili za kratki. Mężczyzna, kierowany żądzą zemsty, wraca, by zniszczyć ich życie. Bohaterowie będą musieli zmierzyć się nie tylko z bezwzględnym przeciwnikiem, ale także z konsekwencjami własnych decyzji z przeszłości.

Obsadę uzupełniają CCH Pounder, Lily Collias, Jamie Hector, Malia Pyles i Anna Baryshnikov. Nick Antosca napisał scenariusz, który pełni także funkcję producenta wykonawczego.

Premiera serialu odbędzie się 5 czerwca 2026 roku z dwoma odcinkami. Kolejne będą pojawiać się co tydzień aż do finału zaplanowanego na 31 lipca.

Źrodło: Apple TV