Zbrodnia w świecie surrealizmu. Belgijski serial "To nie jest zagadka kryminalna" od dziś w ofercie Canal+

W serwisie Canal+ od dziś dostępna jest ciekawa, sześcioodcinkowa belgijska produkcja "To nie jest zagadka kryminalna", która przenosi widzów do świata sztuki, tajemnic i zbrodni. Reżyserzy Hans Herbots i Matthias Lebeer tworzą opowieść osadzoną w niezwykłej scenerii i wyjątkowym czasie, gdzie napięcie budowane jest nie tylko wokół śledztwa, lecz także wokół osobowości i idei artystycznych, które zmieniły historię sztuki XX wieku.

Lata trzydzieste XX wieku. Sztuka art déco i surrealizm, czerpiący z psychoanalizy i oparty na analizie podświadomości, są w rozkwicie, a ich przedstawiciele to śmietanka towarzyska ówczesnej Europy. Wydarzenia przedstawione na ekranie rozgrywają się w Anglii w 1936 roku. W okazałej posiadłości West Dean spotyka się grupa młodych artystów związanych z ruchem surrealistycznym, którego pionierami są René Magritte oraz Salvador Dalí. Prywatna wystawa, która z założenia miała być celebracją sztuki i wolności twórczej, przybiera nieoczekiwany obrót, kiedy dochodzi do brutalnego morderstwa. Odcięta od świata rezydencja staje się zamkniętą przestrzenią pełną napięcia, podejrzeń i ukrytych motywów. Na miejsce przybywa Scotland Yard, a śledztwo prowadzone jest wśród ekscentrycznych gości, których wyobraźnia i skłonność do przekraczania granic zdają się zacierać linię między rzeczywistością a iluzją.

W tym serialu sztuka to nie tylko dekoracyjny element fabuły. To klucz do zrozumienia motywacji bohaterów, którzy w rozkwicie nowych idei redefiniowali sposób postrzegania rzeczywistości. Na ekranie surrealistyczne idee przenikają narrację, wpływając na konstrukcję fabuły, sposób prowadzenia śledztwa oraz atmosferę niepokoju i niejednoznaczności. Akcja nie jest liniowa i często przypomina senny koszmar, odbiegając od logicznej, detektywistycznej dedukcji, znanej z klasycznych kryminałów. To zamknięta historia nawiązująca do klimatu "country house mystery", gdzie zagadka jest tylko punktem wyjścia do analizy relacji między bohaterami.

W obsadzie znaleźli się m.in. Pierre Gervais, Stephen Tompkinson, Donna Banya oraz Aoibhinn McGinnity.

Źrodło: Canal+