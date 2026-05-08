Reżyser "Alfy" i Charlize Theron pracują nad kolejnym wspólnym projektem 0

W następstwie sukcesu thrillera Alfa, w której dużą rolę odgrywa wspinaczka wysokogórska, reżyser Baltasar Kormákur i aktorka Charlize Theron ponownie połączą swe siły przy filmie "Six Clean Kills" dla Universal Pictures.

Theron będzie producentką i choć nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone, prawdopodobnie zagra główną rolę w filmie opartym na nieopublikowanej powieści Stana Parisha. Sam Parish ma zaadaptować swój tekst na filmowy scenariusz. Kormákur oczywiście stanie za kamerą. Będzie także producentem. Szczegóły fabuły są trzymane na razie w tajemnicy.

Film Alfa zadebiutował 24 kwietnia na Netflixie i od razu trafił na pierwsze miejsce na liście najpopularniejszych filmów streamera. Utrzymuje się na nim już drugi pełny tydzień. Dotychczas wyświetlony został 40,8 miliona razy.

Alfa opowiada o pogrążonej w bólu i żalu kobiecie, która sprawdza swoje granice w australijskiej dziczy. Tam zostaje niespodziewanie wciągnięta w śmiertelnie niebezpieczną grę z bezwzględnym przeciwnikiem, w którego doskonale wciela się Taron Egerton. Jak skończy się ta zabawa w kotka i myszkę?

Źrodło: Dark Horizons