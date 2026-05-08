Animowani "Pogromcy duchów" od Netflix z premierą w 2027 roku

Uniwersum "Pogromców duchów" cały czas się rozwija. Netflix niedawno ogłosił, iż przygotowuje animowany film oraz serial. O filmie na razie nie ma żadnych wieści. Mamy natomiast aktualizacje dotyczącą odcinkowego projektu. Podano okno premiery.

Streamer ogłosił dziś, że animowany serial z uniwersum "Pogromcy duchów" zadebiutuje w 2027 roku. Seria nie posiada na razie jeszcze swojego tytułu. Projekt powstaje we współpracy Netflixa i Sony Pictures Animation.

Dowiedzieliśmy się również, że Dan Aykroyd oficjalnie dołączył do projektu jako producent wykonawczy. Nadchodzący serial animowany będzie również produkowany wykonawczo przez Jasona Reitmana. Obaj panowie to weterani serii. Do projektu dołączył także Elliott Kalan jako scenarzysta, showrunner i producent wykonawczy.

Przyszłość serii "Pogromcy duchów" jest niepewna po premierze kinowego widowiska Pogromcy duchów. Imperium lodu. Nadchodzące animowane projekty powinny jednak utrzymać tę markę przy życiu. Szczegóły fabuły animowanego filmu i serialu z serii "Pogromcy duchów" pozostają tajemnicą.

Franczyza "Pogromców duchów" ma już swój ślad w świecie animacji, dzięki Prawdziwym duchołapom z przełomu lat 80. i 90. i Extreme Ghostbusters z II połowy lat 90. XX wieku.

Źrodło: Bloody Disgusting