"Terrifier 4" - Klaun Art teraz będzie siał zamęt w Sylwestra 0

Trwają przygotowania do produkcji ostatniego filmu z serii Terrifier. Twórca tego niesamowicie brutalnego dzieła zdradził w jakim okresie w ciągu roku Klaun Art tym razem zacznie swoją krwawą "zabawę".

Wczytywanie... kadr z filmu "Terrifier 3"

Powitanie Nowego Roku nie dla wszystkich będzie przyjemnością. Klaun Art w Terrifier 4 zacznie mordować w okolicy Sylwestra. Pierwsze dwa filmy z serii Terrifier rozgrywały się w Halloween. Trzecia część przeniosła akcję na czas świąt Bożego Narodzenia.

Jak twierdzi Leone Terrifier 4 zapowiada się na najbardziej epickie, przerażające, ekscytujące, emocjonalne i satysfakcjonujące zakończenie sagi. Potwierdził on także, że czwórka ukaże genezę klauna Arta. Tą mamy poznać już w pierwszych 15 minutach filmu.

Gwiazdy franczyzy David Howard Thornton (Art the Clown), Lauren LaVera (Sienna Shaw) i Samantha Scaffidi (Victoria Heyes) powrócą do swoich ról.

Myślę, że nasza dziewczyna przeszła już wystarczająco dużo i zasługuje na zwycięstwo, cokolwiek to dla niej będzie oznaczać. Czy przeżyje, nie wiem, ale myślę, że zasługuje na zwycięstwo skomentowała LaVera.

Jestem bardzo podekscytowany, ale niewiele wiem, bo tym razem Damien trzyma wszystko bardzo w tajemnicy, jeśli chodzi o to, co dzieje się w scenariuszu poinformował Thornton.

Pierwszy film został wydany w 2016 roku, ale to Terrifier 2 z 2022 roku dał serii rozgłos i zarobek. Przy budżecie wynoszący 250 tysięcy dolarów, slasher zarobił 11 milionów. Trójka z 2024 roku okazała się jeszcze większym sukcesem przynosząc zarobek rzędu 89 milionów dolarów.

Źrodło: Bloody Disgusting