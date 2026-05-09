Deathstroke i Bane razem na ekranie? Nowy projekt DCU nabiera kształtów

Świat Batmana w ramach nowego DCU może wreszcie zacząć się rozszerzać. Po miesiącach ciszy pojawiły się nowe informacje dotyczące zapowiadanego filmu skupionego na dwóch kultowych przeciwnikach Mrocznego Rycerza — Deathstroke’u i Bane’ie.

Według najnowszego raportu, głównym kandydatem do objęcia stanowiska reżysera jest Greg Mottola. To twórca znany przede wszystkim z takich produkcji jak Supersamiec, czy Kraina przygód. Co ciekawe, Mottola ma już doświadczenie we współpracy z DC Studios, ponieważ wyreżyserował dwa odcinki serialu Peacemaker.

Choć nazwisko reżysera brzmi zaskakująco, to projekt wciąż znajduje się na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Nie powstał jeszcze gotowy scenariusz, a żadne kontrakty nie zostały podpisane. Oznacza to, że na rozpoczęcie zdjęć i oficjalne ogłoszenia przyjdzie fanom jeszcze poczekać.

Film o Deathstroke’u i Bane’ie po raz pierwszy pojawił się w doniesieniach w 2024 roku. Za scenariusz ma odpowiadać Matthew Orton, który wcześniej pracował przy innych wysokobudżetowych projektach.

Obaj bohaterowie należą do najpopularniejszych antagonistów z uniwersum Batmana. Bane, który zadebiutował w komiksach w 1993 roku, zdobył ogromną popularność dzięki filmowi Mroczny Rycerz powstaje, gdzie wcielił się w niego Tom Hardy. Deathstroke z kolei pojawił się po raz pierwszy w 1980 roku i przez lata wyrósł na jednego z ulubieńców fanów DC — zarówno w animacjach, serialach, jak i grach.

Źrodło: Deadline