Kulisy serialu Harry Potter zaskakują. Nawet rekwizyty są monitorowane 0

Nowy serial Harry Potter od HBO jeszcze nie zadebiutował, a już mierzy się z wyjątkowo nietypowym problemem. Produkcja została zmuszona do zastosowania radykalnych środków bezpieczeństwa po serii tajemniczych zniknięć rekwizytów z planu.

Wczytywanie...

Jak informuje brytyjski The Sun, ekipa serialu walczy z osobami, które miały kraść elementy scenografii i rekwizyty. Szefowie produkcji są podobno wściekli, a pracownicy mają regularnie przeszukiwać serwisy aukcyjne, takie jak eBay, w poszukiwaniu skradzionych przedmiotów.

W odpowiedzi na sytuację podjęto zdecydowane kroki. Mikrochipami oznaczono już między innymi różdżki, miotły, księgi zaklęć, a nawet dynie wykorzystywane na planie. Dzięki temu każdy ruch rekwizytów ma być codziennie monitorowany i zapisywany.

Problemy miały wyjść na jaw podczas nagrywania sceny uczty halloweenowej, kiedy członkowie ekipy zauważyli brak części przedmiotów. Na planie w Leavesden Studios pojawiły się nawet specjalne komunikaty przypominające pracownikom, że wynoszenie czegokolwiek bez zgody działu rekwizytów jest zabronione. Produkcja zapowiada również surowe konsekwencje. Każda osoba przyłapana na kradzieży ma natychmiast stracić kontrakt i zostać wyprowadzona z terenu Warner Bros. Studios.

Mimo zamieszania zdjęcia do serialu trwają. Premiera pierwszego sezonu została zaplanowana na Boże Narodzenie 2026 roku na HBO i HBO Max. Co ciekawe, serial już teraz otrzymał zamówienie na drugi sezon, który zaadaptuje książkę Harry Potter i Komnata Tajemnic.

Źrodło: The Sun