Henry Cavill na planie "Nieśmiertelnego" w Łodzi!

W Łodzi od kilku dni można napotkać ekipy filmowe i specjalistyczny sprzęt, między innymi w okolicach archikatedry oraz dworca Łódź Fabryczna. Według ustaleń TVP3 Łódź w mieście kręcone są sceny do nowej wersji kultowego filmu Nieśmiertelny.

Henry Cavill, kadr z serialu "Wiedźmin"

Doniesienia o realizacji w Łodzi nowej wersji filmu Nieśmiertelny potwierdzili TVP3 Łódź członkowie Łódź Film Commision. Reżyserem filmu jest Chad Stahelski, twórca popularnej serii "John Wick". W głównych rolach na ekranie pojawią się Henry Cavill oraz Russell Crowe.

Premiera filmu Nieśmiertelny (ang. tytuł "Highlander") jest planowana na 2027 rok. Ma to być nowa odsłona legendarnego filmu fantasy z 1986 roku, którego reżyserem był Russell Mulcahy, a główne role grali w nim Christopher Lambert, Roxanne Hart, Clancy Brown i Sean Connery. Oryginalna amerykańsko-brytyjska produkcja opowiadała historię nieśmiertelnych wojowników, toczących od wieków walkę między sobą.

Henry Cavill przez mieszkańców Łodzi został przyłapany na przechadzaniu się między scenami po Dworcu Łódź Fabryczna, który teraz "robi" za londyński dworzec.

Zdjęcia do nowego Nieśmiertelnego mają kręcone być też na terenie miasta Częstochowa. Konkretne lokalizacje nie zostały jednak podane na razie do publicznej wiadomości.

Źrodło: TVP Info, Facebook