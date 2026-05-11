Ekipa filmu "Ciche miejsce 3" już na planie!

Po długich przygotowaniach ekipa odpowiedzialna za powstanie trzeciego filmu "Ciche miejsce" jest już na planie. Rozpoczęcie zdjęć ogłosił na swoim Instagramie sam John Krasinski.

kadr z filmu "Ciche miejsce"

John Krasinski powraca jako scenarzysta, reżyser i producent A Quiet Place Part III. Film trafić na kinowe ekrany ma 30 lipca 2027 roku.

Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe i Cillian Murphy powrócą do swoich ról. Dołączą do nich nowi bohaterowie, w których wcielą się Jack O'Connell, Jason Clarke i Katy O'Brian.

Szczegóły fabuły Cichego miejsca 3 trzymane są w tajemnicy. Nie znamy na razie żadnych szczegółów. Dwójka zakończyła się odkryciem tego co może umożliwić bohaterom obezwładnienie i zabicie śmiercionośnych stworzeń i dać nadzieję na przetrwanie.

Filmowa franczyza Cichego miejsca obejmuje dwa główne filmy oraz pełnometrażowy spin-off z 2024 roku Dzień pierwszy będący prequelem i rozgrywający się w Nowym Jorku z Lupitą Nyong'o w roli głównej. Powstała też gra wideo A Quiet Place: The Road Ahead, która wydana została w II połowie 2024 roku.

Dotychczas seria Ciche miejsce zarobiła aż 900 milionów dolarów na światowym rynku kinowym. Kolejna część prawdopodobnie da tej franczyzie możliwość stania się miliardową.

Źrodło: Instagram