Peacock planuje serial z uniwersum "Szybkich i wściekłych"

Serwis streamingowy Peacock ogłosił plany na co najmniej jeden serial telewizyjny osadzony w ramach serii Szybcy i wściekli.

Gwiazda serii Vin Diesel pojawił się dziś w Radio City Music Hall w Nowym Jorku. Podczas pobytu tam zdradził plany na przyszłość serii, i nie są to tylko plany produkcji pełnometrażowej:

Przez ostatnią dekadę uświadomiliśmy sobie, że fani chcieli więcej. Chcieli, żebyśmy rozwinęli postacie z dziedzictwa, ich historie. A przez ostatnią dekadę widzieliśmy pragnienie wejścia w przestrzeń telewizyjną. To co mogę powiedzieć, to że Peacock uruchamia cztery seriale z uniwersum "Szybcy i wściekli".

Aktor następnie zdradził, że aktywnie rozwijany jest na razie tylko jeden projekt. Pozostałe trzy są w fazie "pomysłu". Zapewne wejdą na wyższy etap po sukcesie pierwszego projektu.

Mike Daniels i Wolfe Coleman będą pełnić funkcję współtwórców serialu od Universal Television. Nie mamy na razie żadnych informacji o fabule, miejscu akcji ani obsadzie serialu. Vin Diesel będzie producentem wykonawczym. Czy pojawi się na ekranie, nie wiadomo.

Dotychczas franczyza Szybcy i wściekli otrzymała 10 pełnometrażowych produkcji. Zarobiły one ponad 7 miliardów dolarów w światowym box office. Obecnie powstanie jedenasty, pozornie ostatni film. Jego premiera planowana jest na 2028 rok.

Źrodło: Dark Horizons