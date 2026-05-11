Kevin Hart na szalonym wieczorze kawalerskim - oto zwiastun komedii "72 godziny" 0

Netflix zaprezentował pełny zwiastun szalonej komedii "72 godziny" z Kevinem Hartem w roli głównej. Specjalizujący się w tym gatunku aktor weźmie przypadkowy udział w trzydniowym wieczorze kawalerskim.

Wczytywanie... kadr z filmu "72 godziny"

72 godziny to film wyreżyserowany przez Tima Story'ego. W obsadzie oprócz Harta zobaczymy Masona Goodinga, Marcello Hernándeza, Andy'ego Garcia, Kam Pattersona, Bena Marshalla, Kevina Dunna i Zacha Cherry'ego.

Zwiastun filmu pokazuje, jak postać Harta przypadkowo zostaje zaproszona na dziki, trzydniowy wieczór kawalerski. W próbie ratowania kariery Hart przyjmuje zaproszenie, co szybko wywołuje chaos.

Czterdziestoletni dyrektor (w tej roli Hart) ma nadzieję uratować swoją podupadającą karierę, dołączając do grupy dwudziestokilkulatków na dzikim, trzydniowym wieczorze kawalerskim, po tym jak przypadkowo dołączył do ich czatu grupowego. Czy zabawa z dwa razy młodszą ekipą pomoże mu w jakiś sposób uratować karierę?

Film 72 godziny trafi na platformę Netflix 24 lipca 2026 roku.

Źrodło: Netflix, Comingsoon