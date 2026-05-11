"Słoneczny patrol" wraca! Fox ujawnia przybliżone okno premiery rebootu kultowego serialu 0

Fani kultowych ratowników z plaży muszą uzbroić się w cierpliwość. Stacja Fox oficjalnie ogłosiła nowe okno premiery rebootu Słonecznego patrolu, który pierwotnie miał zadebiutować jesienią 2026 roku. Teraz wiadomo już, że serial trafi na ekrany dopiero pod koniec stycznia 2027 roku.

Prezes Fox Television Network, Michael Thorn, podkreślił, że marka Baywatch wciąż pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych franczyz telewizyjnych w historii. Jak zaznaczył, to jeden z najbardziej ikonicznych i popularnych seriali wszech czasów. Dodał również, że emisja w środku sezonu ma zwiększyć szanse produkcji na sukces. Fox stosował podobną strategię wcześniej przy takich hitach jak 24 godziny, 9-1-1 czy Rezydenci.

Nowy serial może pochwalić się mocną obsadą. W produkcji wystąpią Stephen Amell, Noah Beck, Shay Mitchell, Livvy Dunne oraz Brooks Nader. Co więcej, do projektu powrócą także gwiazdy oryginalnej wersji, czyli Erika Eleniak i David Chokachi. Stephen Amell wcieli się w Hobie Buchannona, syna legendarnego Mitcha Buchannona, którego w latach 90. grał David Hasselhoff.

Twórcy zapowiadają, że reboot zachowa ducha oryginału, oferując widowiskowe akcje ratunkowe, skomplikowane relacje, napięcia między bohaterami oraz współczesne wyzwania związane z ochroną wybrzeża południowej Kalifornii. Nie zabraknie również charakterystycznych czerwonych strojów ratowników, które stały się symbolem serialu.

Za nową wersję odpowiada Matt Nix, twórca serialu Tożsamość szpiega, który pełni funkcję showrunnera i producenta wykonawczego.=

Źrodło: ComingSoon