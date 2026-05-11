Nowa gwiazda w świecie "Fallouta". Prime Video angażuje aktora z "Breaking Bad"

Uniwersum Fallout rośnie w siłę. Prime Video szykuje trzeci sezon swojego postapokaliptycznego hitu, a najnowsze informacje z pewnością ucieszą fanów serialu Breaking Bad.

Do obsady produkcji oficjalnie dołączył Aaron Paul, znany na całym świecie z roli Jessego Pinkmana.

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, w kogo wcieli się aktor, jednak już sam jego angaż wzbudził ogromne zainteresowanie wśród widzów. Aaron Paul ma już doświadczenie we współpracy z twórcami związanymi z Falloutem – wcześniej pracował z producentami wykonawczymi Jonathanem Nolanem i Lisą Joy przy serialu Westworld.

Dla wielu fanów Paul na zawsze pozostanie Jessem Pinkmanem z kultowego Breaking Bad. Aktor powrócił później do tej roli w filmie El Camino, a także zaliczył gościnny występ w finałowym sezonie Zadzwoń do Saula.

To jednak nie koniec zmian w obsadzie trzeciego sezonu. Ogłoszono także, że Annabel O’Hagan oraz Dave Register awansowali do głównej obsady serialu. O’Hagan wciela się w Stephanie Harper, natomiast Register gra Cheta. Stałą częścią obsady pozostanie również Frances Turner, która występuje jako Barb Howard.

Prime Video ma powody do zadowolenia, ponieważ popularność serialu stale rośnie. Według najnowszych danych oba sezony Fallouta przekroczyły już 100 milionów widzów na całym świecie, a także znalazły się wśród czterech najchętniej oglądanych sezonów w historii platformy w analogicznym okresie.

Serial zadebiutował w kwietniu 2024 roku, a drugi sezon pojawił się w grudniu 2025. Trzeci sezon został zamówiony jeszcze w maju 2025 roku, jednak dokładna data premiery nadal pozostaje tajemnicą.

Źrodło: Deadline