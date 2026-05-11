Reboot "Z Archiwum X" nabiera kształtów! Steve Buscemi i tegoroczna laureatka Oscara w obsadzie 0

Kultowe Z Archiwum X oficjalnie buduje nową generację agentów FBI i tajemniczych postaci. Wyczekiwany reboot przygotowywany przez Ryana Cooglera dla platformy Hulu nabiera rozpędu, a najnowsze ogłoszenia castingowe pokazują, że twórcy stawiają na naprawdę mocną obsadę.

Według najnowszych informacji do serialu dołączyli Steve Buscemi, a także Amy Madigan, znana z filmu Zniknięcia, za który zdobyła w tym roku Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę ciotki Gladys.

To jednak dopiero początek nowych nazwisk. W reboocie pojawią się także Devery Jacobs, Lochlyn Munro, Tantoo Cardinal, Joel D. Montgrand oraz Sofia Grace Clifton.

Nowi aktorzy dołączają do wcześniej ogłoszonej pary głównych bohaterów, w których wcielą się Himesh Patel oraz Danielle Deadwyler. Zagrają oni dwoje utytułowanych, lecz skrajnie różnych agentów FBI, którzy zostają przydzieleni do dawno zapomnianego wydziału zajmującego się niewyjaśnionymi zjawiskami. Z czasem między bohaterami ma narodzić się nieoczywista więź.

Za reboot odpowiada Ryan Coogler. Reżyser stanie za kamerą odcinka pilotażowego i będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego. Nad projektem czuwa również Chris Carter, czyli twórca oryginalnego Z Archiwum X. Showrunnerką serialu została natomiast Jennifer Yale.

Produkcja nowej wersji serialu już trwa, jednak data premiery pozostaje tajemnicą.

Źrodło: The Hollywood Reporter