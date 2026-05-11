Gwiazdor Hollywood wraca z hukiem. McConaughey bohaterem zwiastuna "The Rivals of Amziah King" 0

Do sieci trafił pierwszy zwiastun nowego filmu z Matthew McConaugheyem. The Rivals of Amziah King zapowiada się na jeden z najciekawszych kryminałów 2026 roku, a już teraz może pochwalić się świetnym przyjęciem krytyków. Produkcja zadebiutowała podczas festiwalu SXSW, gdzie zebrała znakomite recenzje.

Wczytywanie...

McConaughey wciela się w tytułowego Amziaha Kinga – charyzmatycznego muzyka bluegrassowego żyjącego na odludziu w Oklahomie. Bohater prowadzi lokalny zespół ekscentryków, a jednocześnie zarządza najlepiej prosperującym biznesem miodowym w okolicy. Sytuacja komplikuje się, gdy niespodziewanie wraca jego skłócona córka zastępcza. Amziah widzi w tym szansę na odbudowanie rodzinnych relacji i stworzenie wspólnego interesu. Problem w tym, że konkurencja nie zamierza oddać pola bez walki.

Zwiastun pokazuje mieszankę południowego klimatu, rodzinnego dramatu i brutalnej walki o wpływy. Nie brakuje napięcia, muzyki country oraz charakterystycznej charyzmy McConaugheya, który po raz pierwszy od sześciu lat wraca na ekran w pełnoprawnej roli filmowej.

W obsadzie znaleźli się również Kurt Russell, Cole Sprouse, Tony Revolori, Rob Morgan, Scott Shepherd oraz Angelina LookingGlass. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Andrew Patterson.

Źrodło: ComingSoon