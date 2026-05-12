Nie żyje Stanisława Celińska. Wybitna aktorka i wokalistka miała 79 lat 1

Zmarła Stanisława Celińska – ceniona aktorka teatralna, filmowa i wokalistka, która przez dekady należała do grona najwybitniejszych artystek polskiej sceny. Miała 79 lat. Jej odejście to ogromna strata dla świata kultury.

Celińska zapisała się w historii polskiego kina szeregiem wybitnych ról. Ogólnopolską rozpoznawalność przyniósł jej film Krajobraz po bitwie w reżyserii Andrzeja Wajdy, gdzie zachwyciła talentem i ekranową charyzmą. W kolejnych latach wystąpiła m.in. w produkcjach Panny z Wilka, Noce i dnie, Piżama oraz Nie ma róży bez ognia.

Dwukrotnie zdobyła nagrodę Orła za najlepsze drugoplanowe role kobiece w filmach: Pieniądze to nie wszystko i Joanna.

Widzowie pokochali ją za role pełne autentyczności, emocji i niezwykłej siły wyrazu. Potrafiła z równą łatwością wcielać się w postacie dramatyczne, jak i komediowe, zawsze nadając im głębię i niepowtarzalny charakter.

W ostatnich latach zachwycała również młodsze pokolenie widzów, pojawiając się w popularnych serialach i filmach oraz odnosząc sukcesy muzyczne. Jej charakterystyczny głos, ciepło i wrażliwość sprawiły, że stała się jedną z najbardziej lubianych postaci polskiej kultury.

Źrodło: Onet