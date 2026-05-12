"Domek na prerii" od Netflix - zobaczcie najnowszą zapowiedź serialu

Na dwa miesiące przed premierą Netflix prezentuje teaserową zapowiedź serialu "Domek na prerii". Jest to nowa wersja telewizyjnego hitu z lat 1974-1984.

Fabuła Domku na prerii opiera się na bestsellerowej serii książek Laury Ingalls Wilder wydanych pod tym samym tytułem. Nadchodzący serial to częściowo pełna nadziei rodzinna opowieść, częściowo epicka opowieść o przetrwaniu, a częściowo historia początków amerykańskiego Zachodu. Ta świeża adaptacja oferuje kalejdoskopowy obraz zmagań i triumfów tych, którzy ukształtowali amerykańskie pogranicze.

Wznowienie skupi się wokół Charlesa, jego żony Caroline oraz ich córek Laury i Mary, gdy opuszczają Wisconsin i osiedlają się w środkowo-zachodniej Ameryce pod koniec XIX wieku.

Pierwszy sezon pochodzi od showrunnerki Rebecci Sonnenshine, a w rolach głównych występują Alice Halsey jako Laura Ingalls, Skywalker Hughes jako Mary, Luke Bracey jako Charles Ingalls, Crosby Fitzgerald jako Caroline Ingalls, Maclean Fish, Warren Christie i Meegwun Fairbrother. Serial już w pierwszym kwartale tego roku otrzymał oficjalne odnowienie na 2. sezon. Takie kroki Netflix podejmuje niesamowicie rzadko, tym samym włodarze platformy muszą być pewni sukcesu.

Domek na prerii zadebiutuje 9 lipca 2026 roku.

Źrodło: Netflix