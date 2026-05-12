"Lista śmierci" i "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" z datami premier nowych sezonów

Amazon ogłosił dziś dwie ważne premiery. Subskrybenci Prime Video będą mieli co oglądać jesienią, bowiem to właśnie w tym okresie zadebiutują nowe sezony seriali Lista śmierci i Władca Pierścieni: Pierścienie władzy.

Lista śmierci, thriller prowadzony przez Chrisa Pratta z drugim sezonem powróci 21 października. Produkcja swoją premierę miała w 2022 roku, także na kontynuację czekaliśmy aż cztery lata.

Serial opowiada historię Jamesa Reece’a (Chris Pratt), żołnierza Navy SEALs, którego pluton wpada w zasadzkę podczas tajnej misji. Reece wraca do rodziny z poplątanymi wspomnieniami i zastanawia się, jaką rolę odegrał w tych wydarzeniach. Kiedy pojawiają się nowe dowody w sprawie, Reece odkrywa, że przeciwko niemu spiskują złowrogie siły, które dybią na życie jego i jego najbliższych.

Drugi sezon zaadaptuje powieść "Prawdziwy wyznawca" Jacka Carra. Reece zostanie zwerbowany przez rząd USA po serii przerażających ataków terrorystycznych. To skutkuje zmianą tonu z psychologicznego thrillera zemsty do thrillera szpiegowskiego rozgrywającego się globalnie.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy powrócą zaś z oczekiwanym trzecim sezonem, który na Prime Video zadebiutuje 11 listopada. Produkcja ta przyciągnęła dotychczas ponad 185 milionów widzów na całym świecie i jest jednym z najlepiej sobie radzących i najchętniej oglądanych tytułów oryginalnych w historii platformy.

Oczekuje się, że fabuła trzeciego sezonu przeniesie się o kilka lat do przodu. Zobaczymy szczytowy okres Wojny Elfów z Sauronem z Drugiej Ery.

Poniżej pierwsze zdjęcie z 3. sezonu ujawnione wraz z datą jego premiery:

Źrodło: Dark Horizons